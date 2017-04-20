Коллеги погибшего коммунальщика не верят в эффективное расследование

ДТП на улице Большой Панансовской произошло в конце февраля, около половины седьмого вечера. Было уже темно, но бригада "водоканала" проводила срочный ремонт. В группу рабочих, которые предупредительно оградили себя предупреждающими знаками, влетела машина. Автомобиль, как установили в полиции, сначала снес ограждение, а затем врезался в прицеп со сварочным оборудованием. Еще буквально через пару секунд под колесами оказался один из коммунальщиков. От полученных травм мужчина погиб на месте, водитель с места ДТП скрылся. Коллеги и близкие хотят как можно быстрее найти виновного, но полиция, по их мнению, не способствует этому.

Александр Серко, коллега погибшего

Автомобиль столкнулся с нашим САКом, это сварочный аппарат, но почему то не взята экспертиза, до сих пор, и экспертизу никто не взял, непонятно почему так. Обращается сын и к депутатам, и к милиции, хотим мы лично, кто с ним поработали, и родственники, хотим найти этого человека, чтобы понимать кто это сделал. ))

Александр рассказывает, что друзья организовали самостоятельный рейд и во одном из дворов по соседству нашли автомобиль, на котором были подозрительные вмятины. Машину сфотографировали и передали информации следователям, но те почему то не отреагировали. Тогда коллеги погибшего обратились к главе местной администрации, чтобы он помог активизировать расследование.

Максим Мусеев, глава Холодногорской райадминистрации, депутат горсовета

За два месяца никаких экспертиз, забора краски сделано не было. Следствие даже не привлекло данные автомобиль к расследованию дела. Складывается ощущение, что правоохранительные органы не заинтересованы в том, чтобы найти и наказать виновного в смерти человека.

В полиции говорят, они детально проверяют всю информацию, но причастность этого автомобиля к ДТП пока не подтвердилась. Как сообщили новостям АТН в полиции, на данный момент в рамках досудебного расследования назначены судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти и судебно-криминалистическая экспертиза, признан потерпевшим и допрошен сын погибшего, опрошены свидетели, работники коммунального предприятия. К уголовному производству приобщены съемки камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места происшествия.