Массовое отравление хлором в харьковском аквапарке - дело направлено в суд

26 апреля 2017 г. 16:34
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Дело об отравлении детей в аквапарке "Джунгли" направлено в суд, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

На официальном сайте облпрокуратуры сказано, что Харьковская местная прокуратура №5 передала в Коминтерновский районный суд. Харькова обвинительный акт в отношении начальника техотдела одного из ООО по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, повлекшее существенный вред здоровью потерпевших (ч. 1 ст. 137 УК Украины).

По информации руководителя местной прокуратуры Андрея Бугаева, досудебным расследованием установлено, что начальник техотдела общества, которое арендовало помещение с бассейнами на территории аквапарка и отвечало за качество воды в них, допустила значительное превышение содержания хлора в 5-и бассейнах (по данным экспертизы в 1, 5 - 24,7 раз).
 
Напомним, в марте текущего года семьи с детьми отдыхали в аквапарке и купались в бассейнах, где вода не отвечала гигиеническим требованиям. После отдыха детям стало плохо, им вызвали скорую помощь. Медики выяснили, что они отравились водой из бассейна. Согласно выводам судебно-медицинских экспертиз дети получили острое ингаляционное отравление хлорсодержащих веществом.
 
Все пострадавшие прошли амбулаторное лечение.
 
Максимальная санкция статьи предусматривает 3 года лишения свободы.
 
 

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