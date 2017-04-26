Массовое отравление хлором в харьковском аквапарке - дело направлено в суд

Дело об отравлении детей в аквапарке "Джунгли" направлено в суд, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

На официальном сайте облпрокуратуры сказано, что Харьковская местная прокуратура №5 передала в Коминтерновский районный суд. Харькова обвинительный акт в отношении начальника техотдела одного из ООО по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, повлекшее существенный вред здоровью потерпевших (ч. 1 ст. 137 УК Украины).

По информации руководителя местной прокуратуры Андрея Бугаева, досудебным расследованием установлено, что начальник техотдела общества, которое арендовало помещение с бассейнами на территории аквапарка и отвечало за качество воды в них, допустила значительное превышение содержания хлора в 5-и бассейнах (по данным экспертизы в 1, 5 - 24,7 раз).



Напомним, в марте текущего года семьи с детьми отдыхали в аквапарке и купались в бассейнах, где вода не отвечала гигиеническим требованиям. После отдыха детям стало плохо, им вызвали скорую помощь. Медики выяснили, что они отравились водой из бассейна. Согласно выводам судебно-медицинских экспертиз дети получили острое ингаляционное отравление хлорсодержащих веществом.



Все пострадавшие прошли амбулаторное лечение.



Максимальная санкция статьи предусматривает 3 года лишения свободы.



