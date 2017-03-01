На Белгородском Шоссе столкнулись Chevrolet и ВАЗ - один пострадавший

Сегодня около 8 утра на Белгородском Шоссе в районе Мемориала Славы не разминулись автомобили Chevrolet Aveo и ВАЗ 2109.

По данным пресс-службы патрульной полиции, водитель автомобиля Chevrolet, выезжая на Белгородское Шоссе по улице Григория Рудика с левым поворотом в сторону Деревянко, не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ 2109, который двигался по Белгородскому Шоссе также в направлении Деревянко.

В результате ДТП 23-летний водитель автомобиля ВАЗ был госпитализирован.

На месте работала следственно-оперативная группа.