 

На Белгородском Шоссе столкнулись Chevrolet и ВАЗ - один пострадавший

01 марта 2017 г. 11:31
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Сегодня около 8 утра на Белгородском Шоссе в районе Мемориала Славы не разминулись автомобили Chevrolet Aveo и ВАЗ 2109. 

По данным пресс-службы патрульной полиции, водитель автомобиля Chevrolet, выезжая на Белгородское Шоссе по улице Григория Рудика с левым поворотом в сторону Деревянко, не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ 2109, который двигался по Белгородскому Шоссе также в направлении Деревянко. 

В результате ДТП 23-летний водитель автомобиля ВАЗ был госпитализирован. 

На месте работала следственно-оперативная группа. 

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