На Харьковщине горел дом: Есть пострадавшие

Сообщение о пожаре на территории частного дома в селе Константиновка Сахновщанского района поступило 25 апреля в 1:24, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской облати.

Преодолев 30 км, спасатели прибыли на пожар. На тот момент горела деревянная хозяйственная постройка, которая покрывала отдельно расположен погреб. В ней пожарные нашли хозяина дома, 1976 года рождения, в результате действия огня получил термические ожоги. Площадь пожара составила 6 кв.м. Спасатели немедленно приняли меры по тушению пожара и уже в 01:55 ликвидировали ее.

По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.