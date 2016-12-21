На Харьковщине мужчина избил палкой соседа

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21 декабря 2016 г. 12:56
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Причиной конфликта в селе Победа стала личная неприязнь пенсионера.

Между двумя мужчинами - 68-ми и 65-ти лет возник конфликт из-за неприязни друг к другу. 65-ти летний буян начал избивать оппонента деревянной палкой, нанося удары по голове и туловищу. Пострадавший самостоятельно обратился в Золочевское отделение полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 122 УК Украины - нанесение телесных повреждений средней тяжести. Санкция статьи предполагает до 3-х лет лишения свободы для избивавшего.

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