 

На Харьковщине пьяный мужчина до смерти забил знакомого

03 февраля 2017 г. 14:45
90 просмотров

К правоохранителям поступило сообщение от медиков о поступлении к ним пострадавшего с открытой черепно-мозговой травмой, многочисленными ранами теменной и затылочной области.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, подозреваемым оказался 47-летний житель города Барвенково. Вечером он вместе с 20-летним знакомым распивал алкоголь, затем возникла ссора. Подозреваемый схватил деревянную палку и стал бить по голове.

С места происшествия были изъяты вещественные доказательства. Утром пострадавший скончался в больнице.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.