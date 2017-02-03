На Харьковщине пьяный мужчина до смерти забил знакомого

К правоохранителям поступило сообщение от медиков о поступлении к ним пострадавшего с открытой черепно-мозговой травмой, многочисленными ранами теменной и затылочной области.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, подозреваемым оказался 47-летний житель города Барвенково. Вечером он вместе с 20-летним знакомым распивал алкоголь, затем возникла ссора. Подозреваемый схватил деревянную палку и стал бить по голове.

С места происшествия были изъяты вещественные доказательства. Утром пострадавший скончался в больнице.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.