 

На Харьковщине пылал дом: есть погибшие

20 апреля 2017 г. 9:44
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Сообщение о пожаре в жилом доме в селе. Богодаровка Шевченковского района поступило 19 апреля о 11:32 .

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украині в Харьковской области,  к моменту прибытия спасателей, деревянный дом горел полностью. Часть крыши и перекрытия уже была разрушена. Площадь пожара составила 84 кв.м. При обследовании внутренних помещений пожарными были обнаружены тела двух погибших мужчин 1986 и 1968 рождения.

Спасатели ликвидировали пожар в 17:40. Сейчас все обстоятельства данного чрезвычайного происшествия устанавливаются.

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