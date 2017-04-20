На Харьковщине пылал дом: есть погибшие

Сообщение о пожаре в жилом доме в селе. Богодаровка Шевченковского района поступило 19 апреля о 11:32 .

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украині в Харьковской области, к моменту прибытия спасателей, деревянный дом горел полностью. Часть крыши и перекрытия уже была разрушена. Площадь пожара составила 84 кв.м. При обследовании внутренних помещений пожарными были обнаружены тела двух погибших мужчин 1986 и 1968 рождения.

Спасатели ликвидировали пожар в 17:40. Сейчас все обстоятельства данного чрезвычайного происшествия устанавливаются.