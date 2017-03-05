На Харьковщине спасли мужчину, который упал в воду

Сообщение спасателлям о том, что мужчина 1984 года рождения, направляясь через луга в село Тополи Каменского сельского совета Двуречанского района, провалился по пояс в воду и страдает от переохлаждения, поступило 4 марта в 00:16.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, к спасателям дозвонился сам пострадавший.

На место происшествия был направлен дежурный пожарно-спасательное подразделение ДСНС из поселка Двуречная. Расстояние, которое спасателям необходимо преодолеть составляло примерно 38-40 км. Одновременно с отправкой подразделения, очередной радиотелефонисты сообщил о происшествии ведущему инспектору Двуречанского районного сектора ГУ ДСНС Украины в Харьковской области Алексей Тяну, который жил в соседнем селе. Он вместе с главой Песковского сельского совета первыми организовали поисковые работы и в 01:15 нашли мужчину, который уже достаточно сильно замерз. Пострадавший находился у дороги на краю лесного массива на расстоянии 100 м от р. Оскол. Сразу на месте нахождения ему была оказана помощь в виде горячего чая и теплого одеяла.

Вскоре прибыли спасатели из райцентра, которые в пожарно-спасательном автомобиле доставили мужчину в Двуречанской центральной районной больницы, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь.