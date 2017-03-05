 

На Харьковщине спасли мужчину, который упал в воду

05 марта 2017 г. 9:56
6 просмотров

Сообщение спасателлям  о том, что  мужчина 1984 года рождения, направляясь через луга в село Тополи Каменского сельского совета Двуречанского района, провалился по пояс в воду и страдает от переохлаждения, поступило 4 марта в 00:16.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области,  к спасателям дозвонился сам пострадавший. 

На место происшествия был направлен дежурный пожарно-спасательное подразделение ДСНС из поселка Двуречная. Расстояние, которое спасателям необходимо преодолеть составляло примерно 38-40 км. Одновременно с отправкой подразделения, очередной радиотелефонисты сообщил о происшествии ведущему инспектору Двуречанского районного сектора ГУ ДСНС Украины в Харьковской области Алексей Тяну, который жил в соседнем селе. Он вместе с главой Песковского сельского совета первыми организовали поисковые работы и в 01:15 нашли мужчину, который уже достаточно сильно замерз. Пострадавший находился у дороги на краю лесного массива на расстоянии 100 м от р. Оскол. Сразу на месте нахождения ему была оказана помощь в виде горячего чая и теплого одеяла.

Вскоре прибыли спасатели из райцентра, которые в пожарно-спасательном автомобиле доставили мужчину в Двуречанской центральной районной больницы, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Фасадные термопанели                          Недвижимость Италии                          Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує всіх бажаючих на випуск курсантів та День відкритих дверей, який відбудеться 4 березня 2017 року. Початок о 10:00. м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.Т: (057) 73- 98- 300.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.