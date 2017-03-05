На Харьковщине юноша убил знакомого

К правоохранителям обратился 33-летний мужчина и сообщил, что в соседнем доме обнаружил тело своего 53-летнего односельчанина.

Как сообщили в отделе комуникации полиции в Харьковской области, правоохранители задержали 18-летнего жителя села Лиман. Парень признался в содеянном и рассказал, что вечером пришел в 53-летнего знакомого, чтобы забрать свои вещи. Во время разговора между ними возникла ссора. В результате злоумышленник нанес мужчине удары кулаками и ногами по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении данного преступления и избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.