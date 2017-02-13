Подробности ДТП на окружной - в столкновении Деу и Volkswagen двое погибли, двое пострадали

Сегодня около 16-00 на трассе Киев-Харьков-Довжанский столкнулись автомобили Деу Ланос и Volkswagen Passat.

Как сообщили в УПД ГУНП, авария произошла на пересечении Лозовеньковского проспекта с улицей Академика Синельникова. Автомобиль Volkswagen, двигаясь от Белгородского Шоссе в направлении улицы Архитекторов, по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с Деу.

От полученных травм на месте погибли 44-летний водитель Деу и его пассажир, личность мужчины устанавливается. В больницу были доставлены 27-летний водитель Volkswagen и пассажир - 15-летняя девочка. У пострадавших травмы головы и ушибы.

Обстоятельства устанавливаются.