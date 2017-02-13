 

Подробности ДТП на окружной - в столкновении Деу и Volkswagen двое погибли, двое пострадали

13 февраля 2017 г. 18:01
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Сегодня около 16-00 на трассе Киев-Харьков-Довжанский столкнулись автомобили Деу Ланос и Volkswagen Passat. 

Как сообщили в УПД ГУНП, авария произошла на пересечении Лозовеньковского проспекта с улицей Академика Синельникова. Автомобиль Volkswagen, двигаясь от Белгородского Шоссе в направлении улицы Архитекторов, по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с Деу. 

От полученных травм на месте погибли 44-летний водитель Деу и его пассажир, личность мужчины устанавливается. В больницу были доставлены 27-летний водитель Volkswagen и пассажир - 15-летняя девочка. У пострадавших травмы головы и ушибы. 

Обстоятельства устанавливаются. 

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