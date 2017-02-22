 

На проспекте Гагарина мужчин зажало между машинами, в районе Новой Баварии столкнулись автобус и грузовик. Подробности ДТП

22 февраля 2017 г. 18:42
Автор: Лариса Говина
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Три авто на проспекте Гагарина столкнулись накануне около 11 часов. По предварительным данным, внедорожник Тойота врезался в припаркованные Ланос и микроавтобус ГАЗ - в этот момент, между ними у обочины стояли водители этих двух машин. Их зажало между автомобилями, буквально спрессовавшимися от удара - с места аварии мужчин с тяжелыми травмами увезли на "скорой". Через несколько часов еще одна авария с пострадавшими произошла уже в районе перекрестка улицы Новобаварской и трассы Киев-Харьков-Довжанский.

Олег Никоненко, старший инспектор УПД ГУНП в Харьковской области:

Зіткнулися два автомобіля. А саме, вантажний автомобіль МАН під керуванням водія 62 року народження з автобусом, який здійснював нерегулярні перевезення. Водій автобуса 60-го року народження.

В результате ДТП пострадали два человека - травмы получили пассажирки автобуса.   

Олег Никоненко, старший инспектор УПД ГУНП в Харьковской области:

Жінка 76 та жінка 78 року народження. були доправлені до медичого закладу і потім відпущені на лабораторне лікування.

Все обстоятельства этих происшествий сейчас выясняют правоохранители, проводится ряд экспертиз.

Видео: 

Подробности двух ДТП: в районе Новой Баварии и на проспекте Гагарина - 22.02.2017

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