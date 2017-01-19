Несколько человек погибли в заваленном лавиной отеле в Италии

Несколько человек погибли в результате схода лавины на отель Rigopiano di Farindola в центральной Италии. Об этом в четверг сообщил телеканал SkyTG24 со ссылкой на спасателей, которые смогли войти внутрь заваленного снегом здания.

Как заявил агентству ANSA один из руководителей спасателей Антонио Крочетта, на месте трагедии обнаружено "много погибших". Точное число жертв на данный момент не называется.

Ранее прибывшие на место спасатели оказали помощь двум пострадавшим, которые в момент трагедии находились вне помещения и стали очевидцами происшествия.

Как пишет RaiNews24, Джиампиеро Парете и Фабио Сальцетта в момент трагедии находились вне стен отеля и стали очевидцами схода лавины. Им удалось укрыться внутри автомобиля, угрозы их жизням нет. По свидетельствам очевидцев, еще по меньшей мере три человека пропали без вести в окрестностях отеля.

Сход лавины, спровоцированный серией подземных толчков, произошел в районе горного массива Гран-Сассо-д’Италия в провинции Абруццо в центральной Италии в среду вечером.

Три мощных подземных толчка магнитудой от 5,3 до 5,5 произошли в среду утром на границе областей Лацио, Марке и Абруццо. Во многих районах центральной Италии мощный снежный покров в настоящее время достигает одного-двух метров. На расчистку снега брошены дополнительные силы, привлечены военные. Около 150 тыс. человек остаются без электричества.