Пасхальная трагедия: пенсионер сгорел в собственном доме

За пасхальный уикенд харьковские спасатели выезжали на вызовы более тридцати раз, в половине случаев причиной звонка в сто один был пожар. Один из таких вызовов поступил диспетчеру и в пасхальное воскресенье. Очевидец сообщил, что на улице Вагнера горит частный дом. В результате этого пожара погиб шестидесятивосьмилетний хозяин дома. Соседи говорят, что спасти пенсионера помешало то, что пожар заметили очень поздно.

Виктор и Нина Сербины, соседи

Ніхто не заметил. Якби ж воно горіло, так видно б було, а воно, і пожарка приїхала, воно диміло, ви понімаєте, диміло, ну нам же тут не видно, там, с тої сторони все було, тут же криша, бачите, криша ціла, они сняли крішу, да сняли кришу, оттуда, с той сторони і шло, ну як би ж ми бачили

Соседи добавляют, что погибший не злоупотреблял алкоголем, и даже не курил, поэтому в происшествии винят неисправную электропроводку. Приехавшие пожарные потушили дом за час, а внутри нашли обгоревшее тело хозяина. Но вот в ГСЧС говорят, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, и скорее всего, вопреки словам соседей, во время распития спиртного.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Накануне здесь была компания, они употребляли алкоголь, а вот уже соседи подтвердили, что этот мужчина вел определенный образ жизни, антисоциальный, я имею в виду злоупотреблял спиртными напитками

Спасатели добавляют, что несмотря на праздники, пожаров, связанных с традиционными пикниками, зафиксировано не было, в этом заслуга внезапно наступивших холодов, которые не позволяют горожанам выйти на шашлыки. А три пожара, которые произошли на выходных, были связаны с поджогом сухой травы.