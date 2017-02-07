 

Патрульный Приус и Деу не разминулись на проспекте Льва Ландау

07 февраля 2017 г. 13:34
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Сегодня около 13-00 на пересечении проспекта Льва Ландау с улицей Халтурина столкнулись автомобиль патрульной полиции Toyota Prius и Деу Ланос. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, экипажа патрульной полиции сопровождал бригаду скорой помощи с включенными световыми и звуковыми специальными сигналами. Водитель Деу Ланос не пропустил служебное авто, в результате чего произошло столкновение. На водителя Деу составлен протокол об административном правонарушении по ст.124 КУоАП.

Спустя 20 минут перед этим перекрестком по Льва ландау столкнулись маршрутка и  Citroen. 

По словам водителей, проезд на перекрестке и прилегающих улицах затруднен - пробки во всех направлениях.

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