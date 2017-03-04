Под Харьковом двое мужчин обокрали дачу

К правоохранителям за помощью в полицию обратился 58-летний харьковчанин, который сообщил, что с его дачи в селе Коммунар исчезли 19 стульев.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, задержали злоумышленников. Ранее судимые мужчины успели продать украденное имущество односельчанам, а деньги потратили на водку.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.