Под Харьковом повесился подросток

26 апреля 2017 г. 14:22
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Под Харьковм повесился 12-летний мальчик.

Как сообщили в отделе коммуникации в Харьковсокй области, в дежурную часть Близнюковского отделения полиции 25 апреля в 13:15 поступило сообщение от 59-летней жительницы пгт Близнюки о том, что в комнате «Детского дома семейного типа» сын свел счеты с жизнью.

С 2007 года мальчик находился под опекой заявительницы.

Следственным Близнюковского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». В настоящее время все обстоятельства и мотивы устанавливаются.

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