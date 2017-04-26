Под Харьковом повесился подросток

Под Харьковм повесился 12-летний мальчик.

Как сообщили в отделе коммуникации в Харьковсокй области, в дежурную часть Близнюковского отделения полиции 25 апреля в 13:15 поступило сообщение от 59-летней жительницы пгт Близнюки о том, что в комнате «Детского дома семейного типа» сын свел счеты с жизнью.

С 2007 года мальчик находился под опекой заявительницы.

Следственным Близнюковского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». В настоящее время все обстоятельства и мотивы устанавливаются.