Пожар в Московском районе: погибла женщина

6 января в 01:30 произошло возгорание в квартире на втором этаже жилой пятиэтажки по пр.Тракторостроителей, 100А. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

В момент пожара в квартире находитлесь хозяйка - 93-летняя женщина. У нее была инвалидность и она не могла передвигаться.

Пожар обнаружил ее сын, который с помощью подручных средств погасил тлеющий матрас и подушку.

Женщина погибла из-за отравления продуктами горения.

По предварительным данным, причина пожара - короткое замыкание электрической настольной лампы.