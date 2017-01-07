Пожар в Московском районе: погибла женщина

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07 января 2017 г. 11:23
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6 января в 01:30 произошло возгорание в квартире на втором этаже жилой пятиэтажки по пр.Тракторостроителей, 100А. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

В момент пожара в квартире находитлесь хозяйка - 93-летняя женщина. У нее была инвалидность и она не могла передвигаться.

Пожар обнаружил ее сын, который с помощью подручных средств погасил тлеющий матрас и подушку. 

Женщина погибла из-за отравления продуктами горения.

По предварительным данным, причина пожара - короткое замыкание электрической настольной лампы.

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