Пожар в Московском районе: погибла женщина

15 января в 03:31 произошел пожар в девятиэтажном жилом доме по пр. Тракторостроителей, 160. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

Возгорание произошло в одной из квартир на восьмом этаже. Огнем были охвачены мебель и домашние вещи. Площадь пожара составила 25 кв.м. Дым заполнил всю квартиру и начал проникать на лестничную площадку.

В горящей квартире спасатели обнаружили двух ее хрозяев. Их немедленно вынесли на свежий воздух. 70-летняя женщина умерла в карете скорой помощи, ее 76-летнего мужа удалось спасти. У него диагностировали ожоги рук и отравление угарным газом.

В 05:12 пожар ликвидировали. Причина возгорания устанавливается.