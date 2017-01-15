Пожар в Московском районе: погибла женщина

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15 января 2017 г. 13:10
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15 января в 03:31 произошел пожар в девятиэтажном жилом доме по пр. Тракторостроителей, 160. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

Возгорание произошло в одной из квартир на восьмом этаже. Огнем были охвачены мебель и домашние вещи. Площадь пожара составила 25 кв.м. Дым заполнил всю квартиру и начал проникать на лестничную площадку. 

В горящей квартире спасатели обнаружили двух ее хрозяев. Их немедленно вынесли на свежий воздух. 70-летняя женщина умерла в карете скорой помощи, ее 76-летнего мужа удалось спасти. У него диагностировали ожоги рук и отравление угарным газом.

В 05:12 пожар ликвидировали. Причина возгорания устанавливается.

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