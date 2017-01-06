Пьяный водитель "копейки" протаранил патрульный Приус

Сегодня ночью около 2-00 на пересечении проспекта Героев Сталинграда и улицы Морозова столкнулись патрульный автомобиль Toyota Prius и ВАЗ 2101.

По информации отдела коммуникации ГУНП Харьковской области, ВАЗ (водителю 30 лет), двигавшийся по проспекту Героев Сталинграда от улицы Аскольдовской в направлении Забайкальской, врезался в стоящий патрульный автомобиль Toyota Prius (водителю 32 года).

В результате с места ДТП в больницу были доставлены водитель и пассажир ВАЗа с ушибами - оба в нетрезвом состоянии. Обстоятельства ДТП устанавливаются.