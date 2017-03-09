 

"Разборки таксистов" на ХТЗ прокомментировали в полиции

09 марта 2017 г. 12:31
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Сообщение об аварии на улице Франтишека Крала, 39 поступило 8 марта около 21:00. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харькова.

По предварительной информации, ВАЗ 21099 наехал на беременную женщину. Пострадавшую госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

После этого разгорелся конфликт между гражданами и водителем такси. К месту событий подъехало еще несколько машин такси. После этого туда приехали патрульные, чтобы обеспечить правопорядок.

Дальнейшей проверкой по данному инциденту займется местный райотдел.

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