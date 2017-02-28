Разбой или перепалка покупателей с продавцом? Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП в торговом павильоне Харькова

Сообщение разбое на оптовой базе по переулку Лопанскому поступило вчера, около 14:00.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, около семи мужчин в балаклавах с битами и предметами, похожими на ножи, совершили нападение на торговый павильон и забрали 35 тыс. грн. По словам заявителя, один из нападавших имел предмет, похожий на пистолет. Гражданам удалось задержать одного из предполагаемых злоумышленников.

Копы задержали одного из подозреваемых. На одежде гражданина были пятна крови, а во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили у мужчины балаклаву.

Для дальнейшего установления обстоятельств происшествия задержанных передали следователям

В тоже время в отделе коммуникации полиции и информацию о нападении не подтверждают. По словам правоохранителей, информацию о возможном нападении сообщил прохожий, который услышал угрозы и решил что площадку грабят. Полицейскими установлено, что конфликт возник между продавцом и покупателями, которые решили, что им продали некачественную продукцию. Все участники конфликта были приглашены в Холодногорский отдел полиции.

Факт происшествия внесен в Журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.

В полиции также уточнили, что ни одни из сторон не написала заявление и не предъявила претензий.