Стрельба и ДТП с Приусом - результат полицейской погони на Холодной Горе

Сегодня утром около 6-00 на Холодной Горе во время преследования автомобиля патрульная полиция открыла стрельбу - об этом сообщают очевидцы.

По словам свидетелей, патрульные преследовали автомобиль Audi, который на пересечении улицы Холодногорской и Полтавского Шляха протаранил полицейский Prius и скрылся. Во время погони полицейские применили оружие. Экипаж, продолживший преследование, машину не догнал.

Уходивший от погони автомобиль Audi якобы зацепил одного из патрульных.

Информация о пострадавших и обстоятельства уточняются.

В пресс-службе патрульной полиции комментировать ситуацию отказались.