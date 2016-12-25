 

Стрельба и ДТП с Приусом - результат полицейской погони на Холодной Горе

25 декабря 2016 г. 11:19
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Сегодня утром около 6-00 на Холодной Горе во время преследования автомобиля патрульная полиция открыла стрельбу - об этом сообщают очевидцы. 

По словам свидетелей, патрульные преследовали автомобиль Audi, который на пересечении улицы Холодногорской и Полтавского Шляха протаранил полицейский Prius и скрылся. Во время погони полицейские применили оружие. Экипаж, продолживший преследование, машину не догнал. 

Уходивший от погони автомобиль  Audi якобы зацепил одного из патрульных. 

Информация о пострадавших и обстоятельства уточняются. 

В пресс-службе патрульной полиции комментировать ситуацию отказались. 

 

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