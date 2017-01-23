Три сгоревших авто, один в больнице - в гаражном кооперативе на Морозова полыхало пламя

Гаражный кооператив на Морозова. Накануне здесь сгорело три автомобиля. Свидетели рассказывают, что одному из владельцев даже потребовалась госпитализация

Пламя появилось в одном из гаражей кооператива "Дружба" после семи вечера, когда там находился хозяин. По кровле огонь распространился на соседний бокс и деревянную пристройку. Соседи по кооперативу говорят, что в пожаре выгорело несколько машин, среди которых есть дорогие внедорожники.

Виктор, сосед

Вроде Лексус сгорел, еще какие-то автомобили. Что находится этот в больнице, владелец гаража.

Хозяина одного из горевших гаражей с ожогами лица и рук первой-второй степени действительно увезла скорая. В ГСЧС говорят, что пострадавших от огня могло быть намного больше.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Во всех этих боксах кроме автомобилей, которые там находились, также были и бензин находился в емкостях, то есть в любой момент и находились газовые баллоны, которые наши ребята охлаждали, чтобы не было, не произошел взрыв

В причинах пожара разбираются правоохранители совместно с ГСЧС. Предварительной версией возгорания спасатели называют нарушение правил эксплуатации газового оборудования, ведь, по словам пострадавшего, перед появлением огня он работал со сварочным аппаратом. Всего за прошедшую неделю спасатели выезжали около ста пятидесяти раз, из которых более половины вызовов были пожарами. За неделю в огне погиб один человек, пятеро получили травмы.