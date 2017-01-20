Трое спасенных детей. Подробности пожаров в Слободском и Шевченковском районах

Ну, дому более 100 лет. Уже разваливается.

Проводить к месту, где был пожар, Вячеслав соглашается сразу. Накануне рано утром он отправился набрать освященной воды. А когда вернулся, увидел возле своего дома по переулку Ровному пожарную машину. Помня о сильном пожаре, который был в их доме лет 7 назад, тогда пришлось заново восстанавливать крышу, Вячеслав бросился к своей квартире. Но оказалось - возгорание произошло у соседей.

Вячеслав:

Смотрю - рукав сюда, через окно закинули пожарные. И, видать пошло - старая проводка, произошло замыкание скорей всего, а был пенопласт шитый на потолке. И видать пенопласт пошел ото гореть, загорелась обивка дверная.

Алексей Северьянов сегодня все утро возится с дверью в квартиру своей дочери. Заново ее оббивает. Подтверждает - проблемы со старой проводкой были давно и время от времени был слышен даже специфический запах. В то утро видимо она таки не выдержала напряжения и начала искрить. От утеплителя огонь и перебросился на дверь. Но, уверяет Алексей, больше было страха и паники, чем самого пожара.

Вот видите - с этой стороны обивка не горела абсолютно ничего. То есть внутрь ничего не пошло.

Сам Алексей в то утро был на работе. О пожаре узнал от дочери, которая в панике ему звонила. Заметив дым, она не смогла покинуть квартиру.

Алексей Северьянов:

Позвонила, говорит, - пожар, кричит. Мы горим! - Она увидела, что дым идет из-под дверей. - Она позвонила сначала товарищу, она увидела, что под дверью - дым. Попыталась открыть, дверь не открывается. Из-за того, что она начала гореть, она расширилась и заклинила.

Вызволял женщину уже сосед с подоспевшими пожарными. Они же, после того, как вывели на улицу женщину, поднялись за ее детьми. Мальчишки, совсем крохи - одному годик, другому 4, по словам их дедушки Алексея Северьяна, не успели особо испугаться.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской обл.:

Там было два мальчика, один 2012-го года и второй - 2016-го года. Их вынесли на улицу. Там, конечно, были уже медики. Они детей осмотрели, а дальше уже дети не требовали никакой медицинской помощи. Детей передали родителям.

Само возгорание ликвидировали быстро. Еще какое-то время заняло обследование соседних квартир. Учитывая, что дом очень старый, перекрытия тут деревянные и в них есть пустоты, спасатели хотели убедиться, что нет тления. Причина возгорания, скорей всего, была действительно технической. Очаг пожара находился в перекрытии, в месте, где проходила проводка. Но окончательно это может подтвердить лишь экспертиза. Еще один пожар произошел по проспекту Льва Ландау в доме номер 8. О возгорании сообщил мужчина. Правда, когда пожарные прибыли на место, тушить было уже нечего. Хозяин квартиры справился самостоятельно, ему, несмотря на его паническое состояние, помощь медиков не понадобилась. А вот его внука - 4-летнего мальчишку, госпитализировали. Малыш наглотался едкого дыма - в комнате горели домашние вещи и синтетическая обивка дивана.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской обл.:

Полностью заполнена была комната дымом и мальчик получил отравление. В данном случае, как к нам поступило сообщение, и туда была направлена также «скорая помощь», врачи приняли решение о госпитализации ребенка. Он госпитализирован. Сейчас находится в больнице, в нормальном состоянии.

Благодаря тому, что дедушка вовремя сообщил спасателям о возгорании и перенес ребенка из задымленной комнаты, удалось избежать более тяжелых последствий, отмечает Игорь Лупандин. На данный момент специалисты разбираются, что послужило причиной пожара в этом случае. Рассматривают как неосторожное обращение с огнем, так и техническую неисправность электроприбора.