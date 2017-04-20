Умер водитель ВАЗа, протаранивший маршрутку на ХТЗ

Авария с участием легковушки и автобуса на ХТЗ произошла 18 апреля в 11-35 -на проспекте Архитектор Алешина-5 автомобиль ВАЗ 21114 врезался в стоявший на остановке маршрутный автобус.

На месте погибла 40-летняя женщина - пассажир авто. 44-летний водитель был госпитализирован с тяжелыми травмами в состоянии комы.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, на следующий день мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ, от полученных травм в больнице скончался.

В причинах ДТП разбираются эксперты.