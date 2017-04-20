 

Умер водитель ВАЗа, протаранивший маршрутку на ХТЗ

20 апреля 2017 г. 15:20
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Авария с участием легковушки и автобуса на ХТЗ произошла 18 апреля в 11-35 -на проспекте Архитектор Алешина-5 автомобиль ВАЗ 21114 врезался в стоявший на остановке маршрутный автобус. 

На месте погибла 40-летняя женщина - пассажир авто. 44-летний водитель был госпитализирован с тяжелыми травмами в состоянии комы.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, на следующий день мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ, от полученных травм в больнице скончался. 

В причинах ДТП разбираются эксперты. 

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