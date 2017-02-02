Утка, фаршированная коноплей - ночное задержание на Гоптовке

Сегодня ночью на пункте пропуска Гоптовка пограничники совместно с сторудниками фискальной службы обнаружили у гражданина Украины наркотики, которые тот пытался провезти в Россию.

Как сообщает проесс-служба Харьковского погранотряда, 33-летний житель Запорожской области прибыл на Гоптовку на автомобиле Opel. Во время погранично-таможенного оформления сработала служебная собака, тренированная на поиск наркотических средств.

Во время осмотра в сумке среди личных вещей были обнаружены три утиный тушки, в одной из которых был пакет с "веществом растительного происхождения" весом около 300 граммов. Мужчина пояснил, что "травку" он вез в Россию для личного использования.

О данном факту пограничники поставили в известность сотрудников СБУ, которым и передали находку вместе с владельцем.