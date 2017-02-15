 

В Доминикане журналистов застрелили в прямом эфире

15 февраля 2017 г. 13:57
Источник: Корреспондент.net
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В доминиканском городе Сан-Педро-де-Макорис двух журналистов радио 103 FM убили во время прямого эфира, еще одна женщина получила огнестрельные ранения и сейчас находится в больнице. Один из журналистов вел прямую Facebook-трансляцию пишет The Guardian.

На записи, которая длится около двух минут, выступление ведущего Луиса Мануэля Медины, прерывается звуками выстрелов и женскими криками. Кроме Медины, погиб также продюсер радио Лео Мартинес.

Полиция арестовала троих подозреваемых, обвинения им еще не предъявлены. Мотивы преступления пока неизвестны.

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