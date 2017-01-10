В ДТП под Богодуховым пострадали четыре человека - из них двое детей

Авария произошла накануне около 13-45 - на трассе Харьков Богодухов в районе села Максимовка столкнулись атвомобили Mercedes Vito и Chery Tiggo.

По информации УПД ГУНП, 37-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении Chery (водителю 39 лет). В результате ДТп пострадали три пассажира автомобиля Mercedes - у 30-летней женщины, 8-летнего мальчика и 9-летней девочки ушибы. Также в больницу был доставлен 30-летний пассажир Chery - у мужчины ушиб грудной клетки.

Обстоятельства устанавливаются.