 

В ДТП под Богодуховым пострадали четыре человека - из них двое детей

10 января 2017 г. 11:13
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Авария произошла накануне около 13-45 - на трассе Харьков Богодухов в районе села Максимовка столкнулись атвомобили Mercedes Vito и Chery Tiggo.

По информации УПД ГУНП, 37-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении Chery (водителю 39 лет). В результате ДТп пострадали три пассажира автомобиля Mercedes - у 30-летней женщины, 8-летнего мальчика и 9-летней девочки ушибы. Также в больницу был доставлен 30-летний пассажир Chery - у мужчины ушиб грудной клетки. 

Обстоятельства устанавливаются. 

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