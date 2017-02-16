 

В Германии произошла авария на химзаводе

16 февраля 2017 г. 14:56
Источник: Левый берег

В Оберхаузене (земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия) в результате аварии на химическом предприятии в воздух попали вредные вещества.

Об этом сообщает FOCUS.de.

"В результате аварии на химическом заводе в Оберхаузене произошел выброс опасных веществ", - говорится в сообщении.

Власти просят местных жителей оставаться в своих домах и держать окна закрытыми. Тех, кто находился в непосредственной близости к заводу, вывезли в безопасное место.

Главная — Мир — 16 февраля 2017, 14:38
В Германии произошла авария на химзаводе

В воздух попали вредные вещества.
В Германии произошла авария на химзаводе

В Оберхаузене (земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия) в результате аварии на химическом предприятии в воздух попали вредные вещества.

Об этом сообщает FOCUS.de.

"В результате аварии на химическом заводе в Оберхаузене произошел выброс опасных веществ", - говорится в сообщении.

Власти просят местных жителей оставаться в своих домах и держать окна закрытыми. Тех, кто находился в непосредственной близости к заводу, вывезли в безопасное место.

Согласно данным пожарных, был разбит контейнер с серной кислотой. По сообщениям других СМИ, речь идет о 600 кубометров 96-процентной кислоты. В результате образовалось облако вредных испарений. О пострадавших не сообщается.

Из-за аварии нарушено движение транспорта.

Напомним, что в январе в Австрии анонсировали экологическую революцию. В альтернативную энергетику страны должны инвестировать десятки миллиардов евро.

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