В Германии семеро выходцев из арабских стран пытались поджечь бездомного

Полиция Германии задержала семь человек, обвиняемых в попытке совершить убийство бездомного в Берлине, сообщила во вторник немецкая газета "Вельт".

Инцидент произошел на станции Шёнлайнштрассе столичного метрополитена. Благодаря помощи пассажиров и машиниста поезда огонь удалось своевременно потушить. Мужчина не пострадал, однако все его вещи сгорели.

По предварительным данным, шесть подозреваемых прибыли в Германию из Сирии, еще один является выходцем из Ливии. Известно, что молодым людям от 15 до 21 года, их имена не раскрываются.

В настоящее время полиция начала расследование, и квалифицирует действия подозреваемых как попытку умышленного убийства.