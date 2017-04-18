В Харькове горел жилой дом

Сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном четырехквартирном жилом доме барачного типа на ул. Братской, 17 поступило 18 апреля в 3:41.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, на момент прибытия спасателей было видно большое зарево, которое охватило почти всю крышу дома. Площадь пожара составила около 200 кв.м.

Руководитель тушения пожара немедленно вызвал дополнительные силы и средства.

В 4:47 огонь был локализован. В 6:45 спасатели полностью ликвидировали пожар. Пострадавших нет.

По предварительным данным вероятной причиной возникновения пожара стало короткое замыкание электрической сети.

