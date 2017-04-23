В Харькове перепалка у кафе едва не обернулась убийством

В Харьковский институт неотложной и общей хирургии с многочисленными ранениями грудной клетки был доставлен 36-летний мужчина.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, пострадавший сообщил, что 21 апреля около 18:30 в помещении кафе на улице Большая Панасовская у него произошел конфликт с незнакомым ему мужчиной. После чего они вышли из кафе на улицу, где неизвестный нанес удары ножом в область туловища. Пострадавший пытался забрать у него нож, но подошел второй неизвестный и начал наносить удары руками и ногами. После чего злоумышленники с места происшествия скрылись.

Мужчине сделали операцию. После операции состояние его здоровья оценивают как стабильно тяжелое.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.