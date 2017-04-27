В Харькове пьяный мужчина избил свояка

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, во время совместного употребления спиртных напитков между мужчинами возник конфликт. Разгневанный гость ударил 43-летнего хозяина кулаком в лицо. От удара мужчина упал, а нападавший продолжал бить его ногами.

Согласно выводам медиков пострадавший получил тяжелую травму глаза.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчину уже сообщено о подозрении в совершении данного преступления. Подозреваемому грозит до 8 лет заключения.