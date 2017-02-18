В Харькове трое школьников нашли гранату

Накануне, около 13:00, патрульные получили сообщение о том, что на улице Валер`яновской трое школьников нашли предмет, похожий на гранату.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова, прибыв по указанному адресу, патрульные увидели трех парней, один из которых нес в руке неизвестный предмет, чтобы показать его правоохранителям.

Патрульные осторожно забрали у ребенка ношу и отвели ребят на безопасное расстояние.

На место вызвали взрывотехников.

Опасный предмет оставили на земле. Территорию нахождения неизвестного предмета полицейские огородили и охраняли до приезда экспертов.