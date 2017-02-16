 

В Харькове во время пожара погибли два человека

16 февраля 2017 г. 10:50
138 просмотров

Сообщение о пожаре в частном жилом одноэтажном доме по улице Крылова, 204 поступило 15 февраля в 7:18.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в доме горели мебель и вещи домашнего обихода, а также деревянные конструкции перекрытия на общей площади около 25 кв.м. В помещениях была высокая температура и много дыма. Спасатели, включившись в аппараты защиты органов дыхания, немедленно организовали проведение разведки, во время которой обнаружили обгоревшие тела двух человек, один из которых оказался хозяином дома, мужчина 1959 г.р. Данные и пол другого погибшего  устанавливается.

В 7:47 пожар был локализован, в 10:00 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.