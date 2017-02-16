В Харькове во время пожара погибли два человека

Сообщение о пожаре в частном жилом одноэтажном доме по улице Крылова, 204 поступило 15 февраля в 7:18.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в доме горели мебель и вещи домашнего обихода, а также деревянные конструкции перекрытия на общей площади около 25 кв.м. В помещениях была высокая температура и много дыма. Спасатели, включившись в аппараты защиты органов дыхания, немедленно организовали проведение разведки, во время которой обнаружили обгоревшие тела двух человек, один из которых оказался хозяином дома, мужчина 1959 г.р. Данные и пол другого погибшего устанавливается.

В 7:47 пожар был локализован, в 10:00 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.