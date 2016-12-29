В Киеве четверо детей погибли в пожаре

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29 декабря 2016 г. 16:17
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29 декабря в Киеве в результате пожара в двухэтажном деревянном частном доме по ул. Садовая, 27 на Русановских садах в Днепровском районе погибли четверо детей.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 12:23, отмечается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела троих мальчиков 2012, 2014 и 2014 годов рождения и девочки 2005 года рождения.

Пожар на площади 60 квадратных метров локализовали в 12:51, а в 14:40 полностью ликвидировали.

Сообщается также, что еще до прибытия спасателей медики оказали помощь двоим взрослым, которые в дальнейшем отказались от госпитализации и госпитализировали 12-летнюю девочку с ожогами.

Как сообщается на сайте полиции Киева, в доме проживали молодые супруги. На момент возгорания взрослых хозяев дома не было дома, там находились пятеро детей из разных семей. Спастись удалось только одной 12-летней девочке.

Причина возгорания пока неизвестна.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

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