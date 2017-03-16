В КП "ХТС" рассказали подробности гибели коммунальщика

Как сообщили в пресс-службе КП «ХТС», сказано на официальном сайте горсовета, трагедия произошла в Слободском районе.

Мастер участка, мужчина 1968 года рождения, самостоятельно решил проверить полупроходной канал теплотрассы длиной 127 м, проигнорировав запрет главного инженера филиала предприятия, сообщают в "Харьковских тепловых сетях". Этот участок теплотрассы строился в начале 1970-х годов по старым строительным нормам, которые не предусматривали смотровых колодцев на углах поворота, что не позволяет обеспечивать достаточное вентилирование канала. Работа в подобных каналах и подземных сооружениях без применения специального оборудования запрещена.

Через 30 минут после того, как мужчина спустился в колодец, его стали искать. С помощью спецтехники рабочие вскрыли канал теплотрассы в трех местах. Тело было обнаружено в 80 метрах от входного колодца. По результатам судебно-медицинской экспертизы предварительная причина смерти пока не установлена, назначена дополнительная экспертиза.

Как сообщили на предприятии, погибший мастер много лет работал в КП «ХТС».

Ранее в отделе комуникации полиции в Харьковской области, сообщили что во время выполнения ремонтных работ в канализационном люке внезапно умер 49-летний мастер харьковского коммунального предприятия.