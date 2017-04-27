В Песочине объявлен карантин из-за бешеного пса

В Песочине 25 апреля зарегистрировали случай бешенства у собаки.

Как сообщили в госпотребслужбе, в очаге бешенства специалистами проводится дезинфекция. Пострадавший обратился за антирабической помощью в лечебно-профилактическое учреждение.

Накануне Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссией при Харьковской районной администрации принято решение о введении карантина по бешенству на территории пгт. Песочин и утверждение плана комплексных мероприятий по ликвидации бешенства на территории пгт. Песочин Харьковского района.

