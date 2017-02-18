 

В полиции рассказали подробности ночной стрельбы на Алексеевке

18 февраля 2017 г. 8:45
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Сообщение о том, что неизвестные в камуфляже совершили потасовку в общественном месте, поступило в полицию 17 февраля в 21:34.

Как сообщили в отделе комуникации полиции в Харьковскй области, в результате происшествия один мужчина ранен. Пострадавший доставлен в больницу. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное. По предварительным данным, выстрел был совершен из охотничьего оружия.

Для установления обстоятельств выехали 8 нарядов патрульной службы и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции города Харькова.

По адресу правоохранителями задержаны 9 человек и изъято оружие. Сейчас осмотр места происшествия продолжается.

Следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. 

Как сообщал  АТН,  накануне, около 21:40 на проспекте Победы, 71 произошла потасовка со стрельбой. В результате которой около 10  человек забарикадировались в хдании детского сада.

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