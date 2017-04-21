В России загорелся склад с артиллерийским оружием

21 апреля 2017 г. 17:46
Источник: Корреспондент.net
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В пятницу 21 апрелся  на территории воинской части в Курской области загорелся склад артиллерийского вооружения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Пожар начался на территории воинской части 45119 в населенном пункте Халино Курского района Курской области.

"Предварительно, пожар на складе со стрелковым артиллерийским вооружением. Площадь пожара составляет порядка 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, информации о пострадавших не поступало, подробности уточняются.

"Было обнаружено задымление подземного хранилища стрелковых боеприпасов (патроны к стрелковому оружию) Западного военного округа. Прибывшими к месту пожарными расчетами Западного военного округа и МЧС возгорание локализовано", — говорится в сообщении МЧС.

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