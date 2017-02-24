Вмятины на багажнике и разбитое заднее стекло. В центре Харькова на припаркованную машину с крыши свалилась глыба льда

Вмятины на багажнике, осколки льда и фрагменты разбитого заднего стекла в салоне - такую картину с утра увидел владелец Шевроле припаркованного возле одного из домов по улице Мироносицкой. Сначала услышал грохот, рассказывает Александр, а выглянув из окна, был шокирован - оказалось, что на его авто с крыши свалилась огромная глыба льда.

Александр:

Неделю назад буквально в пяти метрах от места, где упала эта глыба упала другая глыба, которая упала на какую-то женщину, которую в итоге забрала "скорая" и вот это все увидел, вызвал полицию, позвонил в "Жилкомсервис". Оттуда по моему вызову никто не приехал.

Теперь владелец шевроле собирается требовать от коммунальщиков возмещения затрат, которые уйдут на ремонт его машины.

Александр:

Я позвонил мастеру, который обслуживает эту машину. Он сказал, что это около 2 тысяч долларов и выше, а там, он её еще не видел, сейчас я её туда повезут. Ну буду, конечно же в судебном порядке требовать возмещения от "Жилкомсервиса".

В свою очередь коммунальщики утверждают, сосульки на этом здании уже были сбиты раньше, дополнительно заявок им до сегодняшнего дня от харьковчан не поступало. В горсовете подчеркивают, на крыше действительно могла остаться часть снега, который не успели убрать, однако уверяют, что опасная территория была обозначена лентами. Всего в городе, по данным мэрии, сегодня работали 10 специальных бригад, которые выезжают на каждую заявку, поступившую от жителей города.На сайте харьковского городского совета сказано, что в связи с потеплением, коммунальные службы города будут работать в усиленном режиме - это касается как уборки ледяных глыб с крыш, так и расчистки дорог, а также вывоза остатков снега. Тем временем, на этих выходных синоптики обещают, что днем столбик термометра поднимется до 4 градусов со знаком плюс, а вот ночью опустится до -3, -4. В субботу в городе - снег с дождем, в воскресенье - ясно и в течение дня сохранится солнечная погода. А вот в понедельник небо снова затянет тучами, правда, осадков не обещают.