 

Железнодорожники ликвидируют последствия схода 9 пустых грузовых вагонов по ст. "Киев-Волынский"

12 февраля 2017 г. 14:14
Источник: Интерфакс-Украина
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Боковое столкновение группы грузовых вагонов с грузовым поездом во время его движения по соседней колее произошло на станции "Киев-Волынский" в 20:40 11 февраля.

Как сообщила пресс-служба регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" ПАО "Укрзализныця", в результате данного транспортного происшествия сошли с рельсов девять порожних вагонов (две цистерны и семь зерновозов) и повреждена опора контактной сети.

По состоянию на 9:00 12 февраля были подняты на рельсы пять вагонов, задействованы восстановительные поезда станций "Дарница" и "Фастов".

В результате транспортного происшествия потери груза нет, персонал станции не пострадал, движение пассажирских поездов осуществляется без задержек.

Работает комиссия по расследованию причины транспортного происшествия.

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