12 игроков молодежного состава харьковского "Металлиста" дисквалифицированы за участие в договорных матчах

КДК ФФУ дисквалифицировал 12 бывших игроков молодежных команд "Металлиста". Они получили наказание от 6 месяцев до 3 лет дисквалификации.

Для организаторов договорных матчей также предусмотрена условная пожизненная дисквалификация.

Дисквалифицированы: Максим Аверьянов, Никита Безклубюк, Богдан Бойчук, Даниил Ключка, Руслан Ковток, Евгений Малик, Александр Медведев, Ремзи Рамазанов, Сергей Сизый, Дмитрий Скаржинский, Даниил Соломаха, Денис Ткаченко.

Кто какое наказание получил, станет известно позже, после того, как все футболисты получат решение КДК ФФУ.

По двум игрокам "Металлиста" (Денис Дьяков, Назар Малиновский) решение пока не принято.