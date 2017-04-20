 

13 лет спустя. "Монако" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов

20 апреля 2017 г. 0:24
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Футболисты "Монако" уверенно разобрались с немецкой "Боруссией" из Дортмунда в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

"Монако" дважды взял верх над "Боруссией - сначала в гостях - 3:2, затем дома - 3:1. Таким образом, по сумме двух матчей получилось 6-3.

В последний раз футболисты "Монако" доходили до полуфинальной стадии Лиги Чемпионов 13 лет назад - в сезоне 2003/04 годов.

В полуфинал Лиги Чемпионов помимо "Монако" вышел итальянский "Ювентус" (Турин) и два испанских клуба из Мадрида - "Реал" и "Атлетико".

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