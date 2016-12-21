Благотворительный матч с участием ведущих харьковских мастеров футбола и футзала

30 декабря 2016 года в 18.00 во Дворце спорта «Локомотив» состоится благотворительный матч по футзалу между командами «Локомотив» (Харьков) – «Универ-ЭХО» (Харьков). Вырученные средства от проведения матча пойдут на проведение операции председателю комитета детско-юношеского футзала Ассоциации футзала Украины Василию Симонову.

Команды выступят в смешанных составах. В матче сыграют действующие игроки, в том числе национальной сборной Украины по футзалу, чемпионы Украины различных годов, и игроки, завершившие свою профессиональную карьеру - вице-чемпионы Европы по футзалу, победители Кубка УЕФА по футзалу, многократные чемпионы Украины Василий Сухомлинов, Виталий Чернышов, Алексей Кудлай, Виталий Одегов, Александр Кондратюк, Валерий Замятин и другие.

В составах обеих команд сыграют бывшие футболисты харьковского "Металлиста" Александр Горяинов, Сергей Пшеничных, а кроме того - спортивный директор Комитета сборных команд Украины, председатель Харьковской областной федерации футбола Евгений Красников.