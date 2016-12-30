Бывший футболист харьковского "Металлиста" сделал зверский подкат против своего 4-летнего сына

28-летний аргентинский полузащитник итальянской «Аталанты» Алехандро Гомес, выступавший ранее за харьковский "Металлист" выложил в социальные сети крайне противоречивое видео.

Во время игры в пляжный футбол с 4-летним сыном Гомес подкатился в ребенка двумя прямыми ногами.

«Мой бедный мальчик, как и все мячи. Ха-ха», – написал Гомес в подписи к видео в Инстаграм.

Большинство подписчиков юмор не оценили, и аргентинец получил комментарии «Ты - придурок», «Безответственный идиот», «Это видео хорошо демонстрирует, что такое имбецил».