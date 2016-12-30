 

Бывший футболист харьковского "Металлиста" сделал зверский подкат против своего 4-летнего сына

30 декабря 2016 г. 12:53
Источник: Евроспорт
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28-летний аргентинский полузащитник итальянской «Аталанты» Алехандро Гомес, выступавший ранее за харьковский "Металлист" выложил в социальные сети крайне противоречивое видео.

Во время игры в пляжный футбол с 4-летним сыном Гомес подкатился в ребенка двумя прямыми ногами.

«Мой бедный мальчик, как и все мячи. Ха-ха», – написал Гомес в подписи к видео в Инстаграм.

Большинство подписчиков юмор не оценили, и аргентинец получил комментарии «Ты - придурок», «Безответственный идиот», «Это видео хорошо демонстрирует, что такое имбецил».

Видео: 

Atalanta midfielder Alejandro Gomez dangerous tackle on his son on the beach

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