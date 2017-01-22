 

Cелезнев открыл счет своим голам за "Карабюкспор", заработав и реализовав пенальти

22 января 2017 г. 13:05
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В матче 18-го тура чемпионата Турции по футболу украинский новичок "Карабюкспора" Евгений Селезнев изрядно поспосбствовал победе своей команды над одним из грандов - стамбульским "Галатасараем".

Счет в этом поединке открыт футболист "Галатасарая" Озтекин. Взятие ворот вызвало бурные протесты футболистов "Карабюкспора", однако отменено не было.

Отыгрался "Карабюкспор", благодаря тому, что Селезнев заработал и реализовал 11-метровый. Это был дебютный гол украинского форварда за турецкий клуб.

Все вышеописанные события произошли в первом тайме.

А во втором - за 8 минут до финального свистка, гол Деликташа принес "Карабюкспору" победу - 2:1.

Видео: 

Kardemir Karabük Spor 2-1 Galatasaray Maçın Geniş Özeti

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