Экс украинский боксер-супертяж Александр Димитренко избил "мешка"

Бывший украинский боксер-супертяж с немецким паспортом Александру Димитренко, тренировавшийся когда-то некоторое время в Харькове, провел в Гамбурге бой против толстого соперника из Сербии Милоша Доведана.

В послужном списке Доведана было до сих пор 30 боев на профессиональном ринге, 28 из которых он проиграл.

И, вот, Доведан проиграл и в 29-й раз. На сей раз за неполные два раунда. Ниже видео второго раунда, в котором Димитренко трижды посылал сербского "мешка" в нокдаун. Последний оказался техническим нокаутом. Доведан отказался продолжать бой.

У Димитренко теперь 39 побед (в том числе 25 нокаутом) при трех поражениях.

Этот бой против откровенно слабого соперника стал для Димитренко первым выходом в ринг после тяжелого поражения нокаутом в октябре прошлого года от новозеландца Джозефа Паркера.