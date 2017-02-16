 

Экс украинский боксер-супертяж Александр Димитренко избил "мешка"

16 февраля 2017 г. 19:05
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Бывший украинский боксер-супертяж с немецким паспортом Александру Димитренко, тренировавшийся когда-то некоторое время в Харькове, провел в Гамбурге бой против толстого соперника из Сербии Милоша Доведана.

В послужном списке Доведана было до сих пор 30 боев на профессиональном ринге, 28 из которых он проиграл.

И, вот, Доведан проиграл и в 29-й раз. На сей раз за неполные два раунда. Ниже видео второго раунда, в котором Димитренко трижды посылал сербского "мешка" в нокдаун. Последний оказался техническим нокаутом. Доведан отказался продолжать бой.

У Димитренко теперь 39 побед (в том числе 25 нокаутом) при трех поражениях.

Этот бой против откровенно слабого соперника стал для Димитренко первым выходом в ринг после тяжелого поражения нокаутом в октябре прошлого года от новозеландца Джозефа Паркера.

Видео: 

MAH01721 Alexander Dimitrenko vs Milos Dovedan R2

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