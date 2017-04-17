Фанаты напали на футболистов. Матч сорван

Матч 33-го тура чемпионата Франции по футболу между "Бастией" и "Лионом" был сорван из-за бесчинств фанов "Бастии"

Футболисты "Лиона" вышли на предматчевую разминку, как вдруг на поле появились представители фанатской группировки Bastia 1905.

Напалдению подверглись вратарь "Лиона" Антони Лопес и форвард Мемфис Депай.

Полицейские и охранники не без труда утихомирили буянов и увели игроков "Лиона" в подтрибунное помещение.

Организаторы всерьез рассматривали вопрос отмены игры, но она стартовала с 50-минутной задержкой.

В перерыве матча состоялась еще одна стычка - между Антони Лопесом и стюардом, переросшая в массовую драку. После чего арбитр принял решение прекратить футбольный матч. На момент отмены счет был ничейным - 0:0.