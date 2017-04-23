Казус на чемпионате Европы по дзюдо. Украина взяла "бронзу", проиграв матч за 3-е место

На чемпионате Европы по дзюдо в Варшаве украинские дзюдоисты стали бронзовыми призерами командных соревнований при анекдотических обстоятельствах.

В командных соревнованиях борьбу ведут по 5 дзюдоистов в различных весовых категориях от каждой сборной.

В матче за 3-е место между сборными Украины и Азербайджана счет после трех схваток был 3-0 в пользу азербайджанских дзюдоистов.

То есть азребайджанцы решили, что уже досрочно одержали победу. А потому Маммадали Мехдиев, вышедший на четвертую схватку против украинца Вадима Синявского, не стал бороться и сразу же признал свое поражение.

После чего и начались те самые анекдотические обстоятельства, а точнее соблюдение правил командных соревнований, один из пунктов которых гласит, что в случае отказа спротсменом от поединка дисквалифицируется дисквалифицируется вся его команда.

Таким образом, сборная Азербайджана была дисквалифицирована, и "бронза" досталась сборной Украины, вроде бы проигравшей уже матч за 3-е место.